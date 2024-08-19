Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


19 Ağustos 2024 19:07
Mazeret tayini ücretsiz izin

Eşim bulunduğum ile mazeret tayini yazdı ve atanamadı ücretsiz izine ayrılmayı düşünüyor. Tüm tercihleri işaretledi fakat yeni gelen bakanlığın belirleyeceği bir il seçeneğini işaretlemedi bu durum ücretsiz izine ayrılma durumunu etkiler mi?

Çok Yazılan Konular

Akademik zam2024 mart donemi docentlik basvurulari2023 ekim donemi docentlik basvurulariTÜBİTAK 2219 Programı 2024 1. Dönem Başvuruları2024 akademik kadro izinleriİlişik Kesme

Sözlük

bingöl karlıova yedisu 1 Önümüz yaz 1 güne bir söz bırak 2 masterchef 1 yine sinir oldum bak 1 bağ bahçe işleri 2 araba sürmesini bilmeyen adam 5 sünnet düğünü 1 muallim 2 kendi halinde olmak 1

Son Haberler

Yatağan'daki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu tutuklandıÇankırı'da orman yangını hızla büyüyor: 2 köy tahliye edildiAdana'da 9. kat penceresinden düşen genç öldüHaluk Görgün: Kara Atmaca, benzerlerinden bir adım önde yer alacakKarapınar'da tedirginliğe yol açan yeni obruk

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?