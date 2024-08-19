Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ağustos 2024 19:21
Mazeret tayini ücretsiz izin.

Eşim bulunduğum ile mazeret tayini yazdı ve atanamadı ücretsiz izine ayrılmayı düşünüyor. Tüm tercihleri işaretledi fakat yeni gelen bakanlığın belirleyeceği bir il seçeneğini işaretlemedi bu durum ücretsiz izine ayrılma durumunu etkiler mi?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
19 Ağustos 2024 20:11

Kanunda ücretsiz izne ayrılmanın size uyan tek şartı 5 yıl görev yapmış olmaktır tayinim çıktı çıkmadı gibi kurallar kaideler kanunda yok.

Tüm memuriyet hayatiniz boyunca 1 yıl hakkiniz var. Hic bir sebep öne sürmeden alinabilir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?Acilen ve İlçe emri verilmelidirEş Durumunda Güncel Durum Nedir Merak Edenler İçinDeneme sınavları yasaklandıMazeret tayinleri ne zaman açıklanır? (Açıklandı)Mazerete bağlı yer değiştirme iptali için bilgiYüksek Lisans Mezunu İdareciler Arttırımlı Ek Ders Almak İçin Dava SüreciHizmet puanıİl emri hakkındaİkinci Mazeret Gelir mi?

Sözlük

hayati sır 1 yine sinir oldum bak 1 nasıl seviyorsun? 2 polis kontrolü 1 araba sürmesini bilmeyen adam 5 17 ağustos marmara depremi 1 düğün alış-verişinde kız tarafının istekleri 1 ormanlara girişleri yasaklamak 1 sözlerimi geri alamam 1 Hadramiler 1

Son Haberler

Yatağan'daki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu tutuklandıÇankırı'da orman yangını hızla büyüyor: 2 köy tahliye edildiAdana'da 9. kat penceresinden düşen genç öldüHaluk Görgün: Kara Atmaca, benzerlerinden bir adım önde yer alacakKarapınar'da tedirginliğe yol açan yeni obruk

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?