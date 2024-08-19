Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ağustos 2024 21:48
üniversite idari personellere tayin hakkı

Merhaba Türkiyede 100 den fazla devlet üniversitesi var bu üniversitelerin çoğunun hastanesi var yani idari personeli hemşiresi teknikeri derken en az 200.000 çalışandan bahsediyoruz kurumların hemen hepsinde tayin hakkı varken üniversitelerde tayin hakkı olmaması magduriyetlere yol açmaktadır birçok tecrübeli personel istifa edip başka kuruma geçmeye çalışmaktadır bu şekilde üniversite işleyişini bilen tecrübeli personelleri üniversiteler kaybetmektedir. bu durma artık son verilmeli ve üniversiteler arası tayin hakkı getirilmelidir. bu teknoloji çağında çok zor birşey değildir.

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