Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ağustos 2024 21:54
Lisans İptali !!!!!!
Lisans diplomamı nasıl iptal edebilirim? Bilen cevaplayabilir mi?

Mustafaj
Aday Memur
19 Ağustos 2024 21:56

Bir yolunu bulursan bana da söyle bu ülkede fazla okumak enayilik


14mühendis
Memur
19 Ağustos 2024 22:39
Böyle bir şey mümkün değil.
Toplam 2 mesaj

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