Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


19 Ağustos 2024 22:28
AİLE BAKANLIĞI l.
Aile Bakanlığı Batı iline Sözleşmeli olarak atandım . Eşim egmde doğu hizmetinde süresi bitmedi, 1. yılın sonunda ben gidebilir miyim.?

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