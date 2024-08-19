Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


19 Ağustos 2024 22:28
Aile bakanlığı

Aile Bakanlığı Batı iline Sözleşmeli olarak atandım . Eşim egmde doğu hizmetinde süresi bitmedi, 1. yılın sonunda ben gidebilir miyim.?

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