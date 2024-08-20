Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Ağustos 2024 08:33
sözleşmeli personelin sözleşme imzalamaması

Merhabalar. Ben içişleri bakanlığına sözleşmeli personel olarak asilden hak kazandım. Evrakları daha yeni teslim ettim ancak birim belli değil. İstemediğim bir birim ya da ilçe gelmesi durumunda gitmeyi düşünmüyorum. Yedekli olması sebebiyle başvurmuştum zaten. Bulunduğum il olması sebebiyle tebligat geldikten ertesi gün başlamam lazım. Muhtemelen birim, yer ancak o zaman belli olur. Bu durumda feragat hakkım mevcut mudur? Yani feragat dilekçesi mi yazmam gerekir? Yoksa sözleşme imzalamamam mı lazım? Benim için en önemli kısım sözleşme imzalamama durumunda bir ceza hakkı var mı? Normalde göreve başlamama halinde 1 yıl devlet memuru olmama durumu var ,ancak sözleşmeli personelde sözleşme imzalamama durumunda bu cezai yaptırım var mıdır? Sözleşme imzalama süreci hakkında biliyorsanız beni bir detaylandırabilir misiniz? Teşekkür ederim şimdiden

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