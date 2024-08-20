Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


20 Ağustos 2024 09:54
EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı

Atananlar burada mı arkadaşlar ?

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