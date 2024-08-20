KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Ağustos 2024 09:56
ösym bugün süpriz yapabilir
açıklayın artık

DopingMühendis
Memur
20 Ağustos 2024 10:21

Gerçekten açıklansa da aynı başlıktan defalarca açma olayınız bitse.


civilengineer1278
Aday Memur
20 Ağustos 2024 10:35
inşaatta çalışıyorum umudumu bu sınava bağladım heycanımı çok görme

DopingMühendis
Memur
20 Ağustos 2024 11:24

Anlıyorum sen de haklısın. Az kaldı umarım sonu güzel olur senin için.

civilengineer1278, 1 saat önce
inşaatta çalışıyorum umudumu bu sınava bağladım heycanımı çok görme
Toplam 3 mesaj

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