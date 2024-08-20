Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Ağustos 2024 10:08
Yüksek disiplin kurulu/adalet bakanlığı

Yaklaşık 1 sene önce disiplin soruşturmam açıldı 6 ay sonra ydk ya memurluktan çıkarılma için soruşturmam gönderildi açılır açılmaz benden yazılı savunma istendi sözlü savunma istemli olarak savunmamızı verdik üstünden 6 ay geçti henüz çağırmadılar ve bir karara da bağlanmadı, ydk 4-6 ay içinde soruşturmayı sonuçlandırıyoruz dedi ama hala sözlü savunma için bile çağırılmadım bu konuda bilgisi olan özellikle Adalet Bakanlığında ydk ya sözlü savunma vermiş olanlar beni aydınlatabilir mi?


katipadayi999
20 Ağustos 2024 10:24

Lütfen yardımlarınıza ihtiyacım var. Şehrimden çok uzak bir şehire sürgün yedim ve taşındım. Psikolojim darmadağın sürekli bu tehditle yaşamak inan çok yıpratıyor


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Aday Memur
20 Ağustos 2024 11:08

1 fiili işlediğiniz tarih . 2 soruşturma başlama tarihi 3 sürgün bu soruşturmaya istinaden mi yapıldı?


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Aday Memur
20 Ağustos 2024 11:10

bu soruların cevabı olmadan durumunuz hakkında net bilgi verilemez


katipadayi999
20 Ağustos 2024 11:31

Fiili işlediğim tarih 2022 Nisan ve 2023 Nisan iki tane aynı suçtan açıldı soruşturma açılma tarihi 2023 Ekim, bu soruşturmaya istinaden sürgün yedim evet


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Aday Memur
20 Ağustos 2024 11:50

suç ekimde öğrenilmiş ve soruşturma açılmış ise size ceza olarak sürgün uygun görülmüş , disiplin cezası verilmez.

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