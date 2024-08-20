Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ağustos 2024 10:11
Hemşirelikten istifa

5 yıllık memur istifa edince geri dönme hakkı oluyor mu?


lDeimosl
Genel Müdür
20 Ağustos 2024 10:43

Memursa bir yıllık olsa da var. Sözleşmeliyse yok.


Sellaturcica.1
Aday Memur
20 Ağustos 2024 10:45

Hocam kesin bilgi mi mevzuatta göremedim? 4+1 ile atandım 5 kadroya geçtim 2 yıl önce

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