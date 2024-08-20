Haciz hakkında yardım

2-3 bankaya borcundan dolayı hacizlik olmak üzereyim. bankanın biri hukuk bürosuna devretmiş avukat arayıp ileri geri konuşup tehdit etti meslekten atilirsiniz evinize haciz gelir vs. diye. beni bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor arkadaşlar. maaşin 4/1 ini almıyorlar mi sadece. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

2-3 bankaya borcundan dolayı hacizlik olmak üzereyim. bankanın biri hukuk bürosuna devretmiş avukat arayıp ileri geri konuşup tehdit etti meslekten atilirsiniz evinize haciz gelir vs. diye. beni bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor arkadaşlar. maaşin 4/1 ini almıyorlar mi sadece. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.