Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2024 10:56
Haciz hakkında yardım
2-3 bankaya borcundan dolayı hacizlik olmak üzereyim. bankanın biri hukuk bürosuna devretmiş avukat arayıp ileri geri konuşup tehdit etti meslekten atilirsiniz evinize haciz gelir vs. diye. beni bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor arkadaşlar. maaşin 4/1 ini almıyorlar mi sadece. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

Sevgili Bayan Milena
Aday Memur
20 Ağustos 2024 11:02

Avukat her zamanki gibi tehdit ederek tahsil yoluna gitmeye çalışmış. Yapacağı en fazla maaşın 1/4 oranında haciz koydurmak. Artık ev haczinede gelemiyorlar malum.. Avukat ileri geri konuşunca sizde dayılık yapın derim. Alışmışlar bu dile..


Rollo07
Şef
20 Ağustos 2024 11:04
70 bin borcu 187 bin olarak ödeyecekmişim ne kadar doğru bu bilgi

Rollo07
Şef
20 Ağustos 2024 11:06
bankanın biri haciz gönderince diğer borçlar ne oluyor sıraya mi giriyorlar

debug
Genel Müdür
20 Ağustos 2024 11:20

Hiç bir halt olmaz :) 70bin lira için 11.500TL civarı vekalet ücreti, 1200TL gibi icra masrafı ve ufak tefek harç ücretleri çıkar kalanı faiz işler. Kaç dosyanız olursa olsun maaş haczi 1/4'ünü geçemez. Sıra bekleyecekler kısacası. Ev haczine gelmez kimse maaştan para keserken... Gelse de eşyaları yazıp giderler. En fazla olacağı bu. Bi daha avukat aradığında "hacize gelirken haber ver çay demleyeyim" de salla gitsin. Ya da uygun bi ödeme planı çıkartıyosa sana anlaş maaşına haciz gelmeden avukata öde. Sakın ödeyemeyeceğin taksite imza atma. Çok biliyolarsa maaştan kessinler.


Rollo07
Şef
20 Ağustos 2024 11:23
Eve haciz gelme olayı yok maaşımdan kesin dedim. görürsünüz gelince yönlendiriyorum hemen diyo.:)

Rollo07
Şef
20 Ağustos 2024 11:25
şimdi de sürekli mesajla tacize başladılar. örnek bir tanesi: Uyarı! Sayın ..... Denizbank borcunuz için gün içinde borcunuzun tamamını ödememeniz halinde Dosyanız ADLİ BİRİME sevk edilip YASALTAKİP prosedürleri uygulanacaktır. (ev, maaş, tapu, araç ve hesap haczi)

Pelinin1
Şef
20 Ağustos 2024 11:48

Bunlar benim sorunum sizi ilgilendirmez, yasal yollara başvurabilirsiniz diyip muhatap olmayıp kapatın telefonu.

Meslekten olursun diyip tehdit etmek nedir ya?

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