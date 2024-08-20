Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2024 11:10
Yardımcı olur musunuz?

Lise mezuniyetim ? Teknik Lise Bilgisayar

Üniversite Mezuniyetim ? Trakya Üniversitesi İşletme Bilgi

Yönetimi (LİSANS) (rektörlük kararı ile derslerin tamamen denk olmasına

istinaden bölümün adı Yönetim Bilişim Sistemleri olarak değiştirilmiştir.)

Bu mezuniyetlerime ek olarak M.E.B. Onaylı Bilgisayar Programcılığı sertifikam var.

2019 Yılında belediye?de sözleşmeli personel olarak işe başladım. İlk başladığımda Programcı unvanıyla başladım. Yaklaşık iki ay sonra yazı geldi ve YDS şartı sebebi ile programcı olamayacağım bilgisi verildi ve Teknisyen olarak devam ettim. Evraklarda diplomam İşletme Bilgi Yönetimi görünmekte Bölüm ismi değişikliği kararı evraklarımın arasında bulunmamakta idi.

Kadroya geçiş sürecinde Teknisyen olarak kadroya geçtim.

Programcı ya da Tekniker olarak maaş alma talebim var fakat yanıt alamamaktayım.

Dayandığım argümanlar ise;

1-Önlisans Bilgisayar Programcılığı bölümü bitiren mezunların DGS ile Lisans Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne geçebilmesi

2-İşletme Bilgi Yönetimi (Lisans) (Yeni ismi ile Yönetim Bilişim Sistemleri) Üniversite Transkriptimde bilgisayar programcılığından daha fazla akts?de bilgisayar dersleri olması.

3- M.E.B. Onaylı Bilgisayar Programcılığı Sertifikamın olması.

Ne yapmam gerekiyor? Nasıl başvurmam nasıl itiraz etmem gerekiyor bilgi alabilir miyim değerli arkadaşlar. Forumda gazetecilik mezunu, iktisat mezunu, işletme mezunu olup M.E.B. onaylı Bilgisayar Sertifikası ile Programcı olarak çalışan memur arkadaşlar var. Nasıl bir yol izleyebilirim?


Pelinin1
Şef
20 Ağustos 2024 11:44

Programcı olmak için yds şartı sonradan mı çıktı, böyle bir şart nerde yazıyor?

Siz işe alınırken böyle bir şart var mıydı yok muydu? Sizi nasıl aldılar hangi yöntemle?


Ersinn2
20 Ağustos 2024 11:49

Evet programcı olmak için YDS şartı var şuan. Sözleşmeli Programcı olabilmek için Yds şartı arıyorlar ilk etapta. Bilgisayar Programcılığı mezunlarında aramıyorlar. Bilgisayar Programcılığı mezunu değilseniz M.E.B sertifikası ile programcı olmak istiyorsanız Yds şartı var. benim Vurgulamak istediğim nokta bu değil. Benim İşletme Bilgi Yönetimi mezuniyetimin (yeni Adıyla Yönetim Bilişim Sistemleri) Bilgisayar Programcılığının bir üst bölümü. Sayılıp Yds şartının aranmaması yönünde idi.

Pelinin1, 13 dk. önce

Programcı olmak için yds şartı sonradan mı çıktı, böyle bir şart nerde yazıyor?

Siz işe alınırken böyle bir şart var mıydı yok muydu? Sizi nasıl aldılar hangi yöntemle?

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