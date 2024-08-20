Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ağustos 2024 11:43
istifa ile kurum değişikliği
bakanlık muvafakatname vermemesi sonucunda istifa ile kurum değişikliğine giden veya detayları bilen varmıdır

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