Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


20 Ağustos 2024 11:54
Araştırma Görevlisi İlan Şartları Sağlayan Aday Kadroya Girdikten Sonra Bölüm Değiştirebilir mi?

Merhabalar,

Bir Üniversite A bölümü lisans mezunu ve A bölümünde yüksek lisans yapıyor olmak şartıyla bir kadro açtı. Bu kadroya başvuran aday sınavı kazanarak kadroya girmeye hak kazandı(50/d). Daha sonra a bölümde yüksek lisans yapıyorken fikir değiştirerek B bölümüne yatay geçiş yaparsa kadrosunda bir sıkıntı olur mu?

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