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Editörler : alex 10


20 Ağustos 2024 12:15
Süper Lig Tahmin Yarışması 3. Hafta

Maç Başlangıcı: 23 Ağustos 2024 Saat: 21:00

Alanya-Göztepe

Sivas-Eyüp

Bodrum-Konya

Kasımpaşa-Adana demir

Antalya-Hatay

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Galatasaray-Gaziantep

Samsun-Başakşehir

Rize-Fenerbahçe

Trabzon-Kayseri

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Iğdır-Gençlerbirliği

Bandırma-Çorum

İstanbul-Şanlıurfa

Kocaeli-Erzurum

Skor Tahmini: Galatasaray-Gaziantep

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