kurum değişikliği yardım

2023 de kadroya geçmem kafamı karıştırıyor çünkü ben 2023 de kadroya geçtikten 3 ay sonra doğum iznine ayrıldım ücretsiz izine. personel daire başkanlığını aradım asil memursunuz dediler. istifayı sorduğumda bilmiyoruz dediler. kadrolu olarak herhangi bir çalışma süresi zorunluluğu yok sanırım. aday memurlukta istifa edersen 1 yıl sadece çalıştığın kuruma geri dönebilirsin diyor ama asil memursan 6 aydan sonra istediğin kuruma geri dönebilirsin kurum seni aldığı sürece diye anladım

2023 de kadroya geçmem kafamı karıştırıyor çünkü ben 2023 de kadroya geçtikten 3 ay sonra doğum iznine ayrıldım ücretsiz izine. personel daire başkanlığını aradım asil memursunuz dediler. istifayı sorduğumda bilmiyoruz dediler. kadrolu olarak herhangi bir çalışma süresi zorunluluğu yok sanırım. aday memurlukta istifa edersen 1 yıl sadece çalıştığın kuruma geri dönebilirsin diyor ama asil memursan 6 aydan sonra istediğin kuruma geri dönebilirsin kurum seni aldığı sürece diye anladım