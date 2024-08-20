Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2024 13:09
kurum değişikliği yardım
merhaba 2018 girişliyim 2023 de kadroya geçtim. kurum değişikliği için talepte bulundum bakanlık muvafakat vermedi. istifa ile kurum değişikliği yapabilir miyim. kadroya geçişten sonra zorunlu çalışma süresi var mıdır bununla ilgisi bilgisi olan yardımcı olabilir mi

pekgozenes
Aday Memur
20 Ağustos 2024 13:11

istifa eder 6 ay beklerseniz geçeceğiniz kurum isterse sizi alabilir.


Nedret41
Aday Memur
20 Ağustos 2024 13:15
2023 de kadroya geçmem kafamı karıştırıyor çünkü ben 2023 de kadroya geçtikten 3 ay sonra doğum iznine ayrıldım ücretsiz izine. personel daire başkanlığını aradım asil memursunuz dediler. istifayı sorduğumda bilmiyoruz dediler. kadrolu olarak herhangi bir çalışma süresi zorunluluğu yok sanırım. aday memurlukta istifa edersen 1 yıl sadece çalıştığın kuruma geri dönebilirsin diyor ama asil memursan 6 aydan sonra istediğin kuruma geri dönebilirsin kurum seni aldığı sürece diye anladım
pekgozenes, 1 saat önce

istifa eder 6 ay beklerseniz geçeceğiniz kurum isterse sizi alabilir.


pekgozenes
Aday Memur
20 Ağustos 2024 13:20

aynen öyle.. Doğru anlamışsınız.

Nedret41, 1 saat önce
2023 de kadroya geçmem kafamı karıştırıyor çünkü ben 2023 de kadroya geçtikten 3 ay sonra doğum iznine ayrıldım ücretsiz izine. personel daire başkanlığını aradım asil memursunuz dediler. istifayı sorduğumda bilmiyoruz dediler. kadrolu olarak herhangi bir çalışma süresi zorunluluğu yok sanırım. aday memurlukta istifa edersen 1 yıl sadece çalıştığın kuruma geri dönebilirsin diyor ama asil memursan 6 aydan sonra istediğin kuruma geri dönebilirsin kurum seni aldığı sürece diye anladım
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