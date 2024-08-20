Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Ağustos 2024 13:31
Bu yıl görevde yükselme sınavı yapılır mı?

?


Ayşegül2320
Aday Memur
20 Ağustos 2024 13:35

Her yıl görevde yükselme sinavi yapilmaz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?Eş Durumunda Güncel Durum Nedir Merak Edenler İçinDeneme sınavları yasaklandı2024 Mazeret Ataması DilekçeYeşil pasaportİkinci Mazeret Gelir mi?İkinci il dışı ve mazeret iptaliGörevlendirme zamanıTemmuz yoksulluk sınırı 70253 TL. EBS-TES üyeleri ah alıyorsunuz! zulme ortak olmayınMazeret ataması kararnameniz çıktı mı?

Sözlük

sünnet düğünü 1 Bugün olanlar 1 ormanlara girişleri yasaklamak 1 Kırmızı ışıktan geçmek 1 polis kontrolü 2 güne bir söz bırak 3 masterchef 1 çay içerek yazan yazar 1 Hadramiler 1 kendi halinde olmak 2

Son Haberler

Motosikletiyle direğe çarpan Muhammed yaşamını yitirdiİstanbul'da ortalama kira 23 bin lira!MB Kararı Sonrası Güncel Kredi Fırsatları!Merkez Bankası faiz kararını açıkladıGalatasaray-Young Boys maçı TRT'de

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş Durumunda Güncel Durum Nedir Merak Edenler İçinYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?