Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2024 13:33
Bu yıl MEB görevde yükselme sınavı yapılır mı?

?

Çok Yazılan Konular

Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Haciz hakkında yardımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımOcak zammı % 20 yi bulurYardımcı olur musunuz?Ocak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Promosyon parası haram mı?Resen Emeklilikkurum değişikliği yardım

Sözlük

kadının kocasını kıskanması 1 Kırmızı ışıktan geçmek 1 muallim 2 çay içerek yazan yazar 1 Hadramiler 1 silkelemek 2 denize dalmayınca 4 namibya 1 sakatat 1 Cuma gününün güzelliği 1

Son Haberler

Motosikletiyle direğe çarpan Muhammed yaşamını yitirdiİstanbul'da ortalama kira 23 bin lira!MB Kararı Sonrası Güncel Kredi Fırsatları!Merkez Bankası faiz kararını açıkladıGalatasaray-Young Boys maçı TRT'de

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş Durumunda Güncel Durum Nedir Merak Edenler İçinYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?