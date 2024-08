Revizyon şart ve önerilerim

- Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Polis Genel Müdürlüğü olarak tekrar yapılandırılması. - Polis Genel Müdürü'nün teşkilat içerisinden atanması. - Teşkilata personel alımının sadece 2 yıllık Polis Meslek Yüksekokulu ve 4 yıllık Polis Akademisi şeklinde yapılması. - Polis Memurlarının 10 yılda bir rütbe alması. Yeni başlayanların Polis Memuru, 10 yılını dolduranların Kıdemli Polis Memuru, 20 yılını dolduranların Kıdemli Baş Polis Memuru şeklinde rütbe alması. Rütbelerin astsubay modeli kolda olması. - Amirlerin komiser, üstkomiser, başkomiser, polis amiri şeklinde rütbe alması. - Müdürlerin 4. Derece, 3. Derece, 2. Derece, 1.Derece ve Derece üstü Polis Müdürü şeklinde rütbe alması. - Üstlere hitap ederken amirlerde rütbe ismi yerine sadece 'Amirim' denilmesi, müdürlerde sadece 'Müdürüm' denilmesi. İl emniyet müdürlerinde 'Baş Müdürüm' denilmesi. Memurlar arasında aynı rütbede ise devrem, sicil farkı fazla ise şef, üst rütbede ise amirim denilmesi. Abi, abla, dayı şeklindeki hitapların kesinlikle yasaklanması. - Çalışma saatlerinin olağanüstü hal hariç kanuni olarak belirlenmesi. Fazladan çalışan personele fazla mesai ücretinin ödenmesi. - Siber, Olay Yeri İnceleme, Kriminal, Silah Ruhsat vs polis memurunun olması gereken yerler hariç bürolarda çalışan polis memurlarının idari memur olarak hizmet vermesi. Ve personel alımlarının buna yönelik sivil memur şeklinde olması. Özlük haklarının bu şekilde düzenlenmesi. - Kumanya sisteminin kaldırılması ve yerine anlaşmalı yerlerde geçerli yemek-market kartının verilmesi. - Sahil Güvenlik, Jandarma ve Polisin özlük haklarının eşitlenmesi ve iyileştirilmesi - Polsan yerine Oyak'a zorunlu üyeliğin olması. Mümkün değilse bakanlığa bağlı Sahil Güvenlik, Jandarma ve Polis için ortak sandık kurulması. Böylelikle Polis için negatif ayrımcılığın kaldırılması. Oyak olmaz ise yeni kurulacak ortak sandığın eğitim, sağlık, ulaşım, araç alımı vs hizmetlerde personele ayrıcalıklar tanıması. - Polis Evlerinin Kolluk Kuvvetleri Evine dönüştürülerek sadece teşkilat mensupları ve ailelerine açık olması. Sayı olarak değil belli başlı yerlerde kaliteli olarak hizmet vermesi. NOT: Bunlar sadece kişisel bir görüştür. Yorum yapanlar bunu dikkate alarak yapmalı.