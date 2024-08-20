Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Ağustos 2024 14:23
üniversiteler arası nakil
Arkadaşlar bir üniversitede 657 tabi kadrolu 3 yıllık memurum.Aile ve hasta yakını mazaretlerim olmasına rağmen nakil yazım geldi fakat bulunduğum üniversite 7433 sebebi ile göndermedi.4 yıl dolmadan gidemezsin dendi. Fakat üniversitede gördüğüm kadarı ile 1 yıl baslayan personeller var nakil olanlardan.Bu durum maddi manevi beni zor duruma koymakta zoruma gitmektedir. Ne yapmalıyım nasıl bir hak arayışına girmeliyim sizce.

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