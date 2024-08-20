üniversiteler arası nakil

Arkadaşlar bir üniversitede 657 tabi kadrolu 3 yıllık memurum.Aile ve hasta yakını mazaretlerim olmasına rağmen nakil yazım geldi fakat bulunduğum üniversite 7433 sebebi ile göndermedi.4 yıl dolmadan gidemezsin dendi. Fakat üniversitede gördüğüm kadarı ile 1 yıl baslayan personeller var nakil olanlardan.Bu durum maddi manevi beni zor duruma koymakta zoruma gitmektedir. Ne yapmalıyım nasıl bir hak arayışına girmeliyim sizce.

Arkadaşlar bir üniversitede 657 tabi kadrolu 3 yıllık memurum.Aile ve hasta yakını mazaretlerim olmasına rağmen nakil yazım geldi fakat bulunduğum üniversite 7433 sebebi ile göndermedi.4 yıl dolmadan gidemezsin dendi. Fakat üniversitede gördüğüm kadarı ile 1 yıl baslayan personeller var nakil olanlardan.Bu durum maddi manevi beni zor duruma koymakta zoruma gitmektedir. Ne yapmalıyım nasıl bir hak arayışına girmeliyim sizce.