KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Ağustos 2024 14:30
harita mühendisleri 2024

Merhaba harita mühendisi arkadaşlar kaç net bekliyosunuz kpss 2024ten?

Çok Yazılan Konular

Sonuçlar açıklanmadan son kez bir değerlendirelim.Erken Açıklancak Gibi KPSS 2024 Net-Puan-Sıralama Tahminleri2024 KPSS Makine Mühendisleriİtiraz edilen bazı sorular hakkında sunulan bilimsel görüşler2026 KPSS KPSS A kadro uzm yard vs. KPSS B kadro uzm yardZaman geçmiyor.Hani bugün açıklanacaktı?ÖSYM bugün süpriz yapabilir.

Sözlük

Şahlanmak 2 allan saint-maximin 1 yine sinir oldum bak 1 turp 1 Bir yudum kitap 2 sözlerimi geri alamam 1 ormanlara girişleri yasaklamak 1 Kırmızı ışıktan geçmek 1 muallim 2 polis kontrolü 2

Son Haberler

İlk 7 ayda rekor konkordato talebi: İşte en riskli sektörMeclis üyesini öldüren eski belediye başkan yardımcısı tutuklandıİzmir Körfezi'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldıCoca Cola boykotlar sebebiyle daralma yaşıyor%0 Faizli 40.000 TL Nakit!

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?