Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Ağustos 2024 14:33
Tekniker kurumlar arası geçiş.

Merhabalar. Bir kurumda tekniker olarak çalışmaktayım. İki kuruma farklı zamanlarda geçiş için dilekçe vermiştim. İlk kurumdan dönüş olmayınca diğer bir kuruma da verdim. İki kurumdan da şuan olumlu dönüş oldu ve ilk kurum resmi yazı göndermiş. Ancak ben diğer kuruma geçiş yapmak istiyorum. İlk kurumun yazısını iptal ettirebilirmiyim veya iki kurumdan da yazı gelse ne yapmalıyım.

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