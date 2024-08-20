Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


20 Ağustos 2024 16:18
Aday memurun başka bir kurumu kazanması hakkında

Merhaba arkadaşlar uzman yardımcısı olarak yakın zamanda işe başlayacağım. Başka bir kurumun KPSS puanı veya kendi yazılı sınavlarının kazanılması durumunda aday memurken atanma hakkı var mıdır?

Çok Yazılan Konular

Sağlık bakanlığı boşanma tayin

Sözlük

kadının kocasını kıskanması 1 çay içerek yazan yazar 2 bingöl karlıova yedisu 1 sözlerimi geri alamam 1 hayati sır 1 anadolu selçuklu devleti 1 turp 1 Kırmızı ışıktan geçmek 1 içli köfte 4 yemin edebilirim ama ispat edemem 2

Son Haberler

İlk 7 ayda rekor konkordato talebi: İşte en riskli sektörMeclis üyesini öldüren eski belediye başkan yardımcısı tutuklandıİzmir Körfezi'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldıCoca Cola boykotlar sebebiyle daralma yaşıyor%0 Faizli 40.000 TL Nakit!

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?