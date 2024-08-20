KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Ağustos 2024 16:20
KPSS Ortaöğretim Çalışma Programı Nasıl Olmalı

İyi günler, bu sene KPSS Ortaöğretim sınavına gireceğim, ama hangi videoları izleyeceğimi bilmiyorum.

İnternetten araştırdığım zaman Türkçe ve Matematik sorularının TYT bazlı, Tarih ve Coğrafya sorularının ise AYT bazlı olduğunu öğrendim. Ama 2022 KPSS sorularına bakınca TYT ve AYT'ye göre daha kolay olduğunu gördüm.

Sadece KPSS içerikli videolar bulunmakta, Ortaöğretim içerikli videolar bulamadım.

Hangi videoları izlemeliyim, teşekkürler.

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