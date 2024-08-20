Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Ağustos 2024 16:31
Eş durumu tayini

Ben tarim bakanlığında veteriner hekim olarak görev yapmaktayım.Eşim Sağlık bakanlığında kadrolu ve tayini çıktı ben eş durumu yapabilmem için beklemeden görev belgesi alıp dilekçe versem yeterli mi? Ankara merkezde boş kadro yoksa nereye kadar beni atayabilirler.

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım bakanlığı koruyucu giyimKadrolu personel eş durumu mahkeme açmaAile bakanlığı

Sözlük

içli köfte 4 namibya 1 anadolu selçuklu devleti 1 muallim 2 güne bir söz bırak 3 ot tv 1 bağ bahçe işleri 2 Önümüz yaz 1 bahar dizisi 4 Bugün olanlar 1

Son Haberler

İlk 7 ayda rekor konkordato talebi: İşte en riskli sektörMeclis üyesini öldüren eski belediye başkan yardımcısı tutuklandıİzmir Körfezi'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldıCoca Cola boykotlar sebebiyle daralma yaşıyor%0 Faizli 40.000 TL Nakit!

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?