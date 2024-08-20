KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Ağustos 2024 17:31
önlisans öneri
arkadaslar selamlar, ogretmenlik mezunuyum acıktan önlisans bir bölüm okumak niyetindeyim. işime yarayacak şekilde hangi bölümü önerirsiniz?

rdblusw
Aday Memur
20 Ağustos 2024 17:59

Lisans mezunları önlisans sınavına giremiyor


yrnnnn
Aday Memur
20 Ağustos 2024 18:09
öyle mi yaa böyle bir şey okumamıştım
rdblusw, 1 saat önce

Lisans mezunları önlisans sınavına giremiyor

Toplam 2 mesaj

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