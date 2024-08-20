Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Ağustos 2024 17:49
4b sözleşmeli istifa
arkadaşlar merhaba 4b sözleşmeli olarak atandım 1.5 ay oldu başka bir kuruma atamam gerçekleşti oraya geçmeyi düşünüyorum. ilk ay aldığım çift maaşımı istifandan sonra banka ne zaman istiyor bilgisi olan var mı ?

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