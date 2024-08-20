4b sözleşmeli istifa

arkadaşlar merhaba 4b sözleşmeli olarak atandım 1.5 ay oldu başka bir kuruma atamam gerçekleşti oraya geçmeyi düşünüyorum. ilk ay aldığım çift maaşımı istifandan sonra banka ne zaman istiyor bilgisi olan var mı ?

arkadaşlar merhaba 4b sözleşmeli olarak atandım 1.5 ay oldu başka bir kuruma atamam gerçekleşti oraya geçmeyi düşünüyorum. ilk ay aldığım çift maaşımı istifandan sonra banka ne zaman istiyor bilgisi olan var mı ?