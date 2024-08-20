Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ağustos 2024 18:36
Sözleşmeli eş durumu

Merhaba ben 1.5 yıllık sözleşmeli zabıt katibiyim eşim başka bir ilçede polis memuru bu ilçe yaklaşık 120 km uzaklıkta geçici görevlendirme ile ilgili talepte bulundum nasıl sonuçlanır bilen var mı ?

Çok Yazılan Konular

Ben duruşmaya çıkamam karar yazamam gibi bir gerekçe olabilir mi?Fazla mesai izinleri hakkındaEş tayini red gelenler ve uyap itiraz süreci hk.istifa ile kurum değişikliğiVakıfbank promosyon güncellemesiEş Durumundan Geçici Görevlendirme HakkındaDilekçe Örneği Olan Gönderibilir Mi?İstirahat Raporu HakkındaYer değiştirmeKurumlararası geçiş istifa yolu ile

Sözlük

bağ bahçe işleri 2 bütçe 2 düğün alış-verişinde kız tarafının istekleri 3 sakatat 2 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 kendi halinde olmak 2 yine sinir oldum bak 1 silkelemek 2 17 ağustos marmara depremi 1 lehçe şive ağız aksan 1

Son Haberler

Motosikletiyle direğe çarpan 17 yaşındaki Muhammed öldüBaşkanın makam odasındaki eşyalar, borç nedeniyle haczedildiErgun Atalay: Taleplerimizi kale alın, sıkıntılarımızı giderinBorsa günü düşüşle tamamladıBakan Bayraktar: Yeni müjde yok! Müjde işini çıkaralım

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?