Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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20 Ağustos 2024 18:58
Öğretmenler ve Ders

Öğretmenler nasıl ders anlatıyor? Nasıl bir egitimden geçiyorlar? Mesela bir şeyi unutunca veya yanlış anlatınca ne yapıyorlar?


ashil13
Genel Müdür
20 Ağustos 2024 19:01

çok merak ediyorsan üniversiteye gidip öğrenebilirsin


Adamhak66
Aday Memur
20 Ağustos 2024 19:04

O da doğru ama sizden bilgi almak istedim

ashil13, 13 dk. önce

çok merak ediyorsan üniversiteye gidip öğrenebilirsin


matemkogr
Şube Müdürü
20 Ağustos 2024 19:05

Ne unutuyorlar ne de yanlış anlatıyorlar.

40 dklık derse girmeden önce gerekli hazırlıkları yapıyorlar.

Öğretmenlerin işi sadece ders esnası ile sınırlı değil. Öncesi sonrası ve sonraları vardır her daim.

Öğretmenlerin işini sadece ders ile sınırlı sananlar tatillere kafayı takmış durumda ve sayıları da hiç az değil. Diğer devlet memurlarıının büyük bir kısmı bu hataya düşüyor maalesef.


Adamhak66
Aday Memur
20 Ağustos 2024 19:08

Ne kadar hazırlanıyorlar ? İşiniz zor olmalı o zaman

matemkogr, 9 dk. önce

Ne unutuyorlar ne de yanlış anlatıyorlar.

40 dklık derse girmeden önce gerekli hazırlıkları yapıyorlar.

Öğretmenlerin işi sadece ders esnası ile sınırlı değil. Öncesi sonrası ve sonraları vardır her daim.

Öğretmenlerin işini sadece ders ile sınırlı sananlar tatillere kafayı takmış durumda ve sayıları da hiç az değil. Diğer devlet memurlarıının büyük bir kısmı bu hataya düşüyor maalesef.

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