Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ağustos 2024 19:54
Klavyede 130-140'ları ne kadar sürede görebilirim?

Merhaba arkadaşlar, 4 Ağustos gibi klavye çalışmaya başladım. Günde 5 saat kadar zaman ayırabiliyorum. Su anda 72 civarı yazabiliyorum böyle bir çalışma dilimiyle tahmini ne kadar sürede hızlanabilirim?


Gkayas
Aday Memur
20 Ağustos 2024 21:01

Cevap verebilecek hiç kimse yok mu :(

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