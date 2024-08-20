Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Ağustos 2024 19:55
İlişik kesme

Tayinim il dışına çıktı mazeret tayini ile kararnamem gelmiş okula dün 23 ağustos cuma ilişik kesip 26 ağustos pazartesi yeni okulumda başlamayı düşünüyorum aradaki iki gün hafta sonu sıkıntı olmaz değil mi ? 2 eylüle kadar bakanlık yeni okullara başlanması gerektiğini söylüyor bu durumda bize ilişik kestikten itibaren 15 gün meyil müddeti verilmiyor mu il dışı olduğu için yoksa seminere katılmak zorunda mıyız taşınma süreci zorlu biraz


Cancansel
Aday Memur
20 Ağustos 2024 20:06
15 gün mehil süresi kısıtlanamaz hocam.

fencı_05
Şef
20 Ağustos 2024 20:33
peki arkadaşlar benim ayni il ilçe arası tayinim çıktı ama ben memleketteyim haftaya ilişik kesip aynı gün başlasam bir sorun olur mu

Cancansel
Aday Memur
20 Ağustos 2024 20:39
olmaz
fencı_05, 47 dk. önce
peki arkadaşlar benim ayni il ilçe arası tayinim çıktı ama ben memleketteyim haftaya ilişik kesip aynı gün başlasam bir sorun olur mu
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