İlişik kesme

peki arkadaşlar benim ayni il ilçe arası tayinim çıktı ama ben memleketteyim haftaya ilişik kesip aynı gün başlasam bir sorun olur mu

peki arkadaşlar benim ayni il ilçe arası tayinim çıktı ama ben memleketteyim haftaya ilişik kesip aynı gün başlasam bir sorun olur mu