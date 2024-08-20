KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Ağustos 2024 20:24
Kpss 89 puanla atanbilir miyim?

Bilgisayar mühendisliği kpss puanım 89 civarı gelir diye tahmin ediyorum. Bu puanla atanabilir miyim


the back of furkan
Şef
20 Ağustos 2024 20:25

özel daha iy


Sakaryalı540
Aday Memur
20 Ağustos 2024 21:19

Kardeşim nasip kısmet meselesi bu işler. Hayırlısı ile inşallah atanırsınız. Buraya yazma amacınız ümit verecek yorumlar duymak Allah gönlündekini sana nasip etsin inşallah. Puanın da fena sayılmaz neden olmasın belki seneye bir okulda öğrencilerine ders anlatıyorsunuz öyle düşünün öyle olsun :)

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