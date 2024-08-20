Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ağustos 2024 20:46
Il sağlık dilekçe
Merhaba arkadaşlar Bulunduğum şehirde tedavim için gerekli olan bölümün bulunup bulunmadigi ile ilgili il sağlık müdürlüğüne dilekçe yazdım kaç günde sonuçlanır cevap gelir

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