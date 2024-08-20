KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


20 Ağustos 2024 22:05
dgs

merhabalar 2 yıllık önlisans mezunuyum. geçen sene dgs ile aöf lisansa yerleştirildim, kaydımı sildireceğim. sildirdikten sonra seneye tekrar dgsye girme hakkım var mı

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