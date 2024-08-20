Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ağustos 2024 22:18
Polis kadrolu hemşire yanına gider mi

Şu anda doğu görevimizdeyiz doğuyu tamamladıktan sonra polis eş kadrolu hemşire yanına eş durumuyla gidebilir mi ? Yönetmelikte birşey belli degil aile bütünlüğünü gösterip gelebilir mi ?bir kerelik yapışabilir gibi şeyler duyuyoruz emin değiliz hakkımızı kullanmadık yapan varsa bilgilendirebilir mi

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