Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ağustos 2024 22:18
Polis ve hemşire eş durumu ataması

Şu anda doğu görevimizdeyiz doğuyu tamamladıktan sonra polis eş kadrolu hemşire yanına eş durumuyla gidebilir mi ? Yönetmelikte birşey belli degil aile bütünlüğünü gösterip gelebilir mi ?bir kerelik yapışabilir gibi şeyler duyuyoruz emin değiliz hakkımızı kullanmadık yapan varsa bilgilendirebilir mi


MazlumnAhı
Aday Memur
21 Ağustos 2024 08:25
gidemez

sancak bayrak
Şube Müdürü
21 Ağustos 2024 09:39

Aynı yerde görev yapıyorsan eş bayan sana tabi oluyor gidemezsin.yeni nikah yapıp farklı illerde iseniz gidebilirsin.


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
21 Ağustos 2024 10:06
soru çok açıklayıcı değil şu an doğu görevindeyiz diyorsun şu an evli değilsiniz heralde sen farklı bir ile tayin olacaksın sonra evlenip polis eşinin yanına mı aldıracaksın ne dediğin anlaşılmıyor:)

Hemşire5317
Aday Memur
21 Ağustos 2024 10:38

Evliyiz ben önce kendim tayin isteyip gideyim sonra o beni mazeret gösterip yanıma gelsin diyorum

siyahbeyaz88, 2 saat önce
soru çok açıklayıcı değil şu an doğu görevindeyiz diyorsun şu an evli değilsiniz heralde sen farklı bir ile tayin olacaksın sonra evlenip polis eşinin yanına mı aldıracaksın ne dediğin anlaşılmıyor:)

Hemşire5317
Aday Memur
21 Ağustos 2024 10:40

Ben hemşireyim ben önden gidip onun doğusu bitince beni mazeret gösterip gelsin

siyahbeyaz88, 2 saat önce
soru çok açıklayıcı değil şu an doğu görevindeyiz diyorsun şu an evli değilsiniz heralde sen farklı bir ile tayin olacaksın sonra evlenip polis eşinin yanına mı aldıracaksın ne dediğin anlaşılmıyor:)

Hemşire5317
Aday Memur
21 Ağustos 2024 10:43

Doğusu biten Polis, kadrolu hemşire yanına eş durumu yapabilir mi

siyahbeyaz88, 2 saat önce
soru çok açıklayıcı değil şu an doğu görevindeyiz diyorsun şu an evli değilsiniz heralde sen farklı bir ile tayin olacaksın sonra evlenip polis eşinin yanına mı aldıracaksın ne dediğin anlaşılmıyor:)

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
21 Ağustos 2024 11:03
hayır yapamazsın siz zaten beraber yaşıyorsunuz sen polise tabisin ama evlendiğiniz zaman ayrı yerlerde çalışıyor olsaydınız polis senin yanına bir kereliğine tayin yaptırabilirdi
Hemşire5317, 1 saat önce

Doğusu biten Polis, kadrolu hemşire yanına eş durumu yapabilir mi

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