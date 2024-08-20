Polis ve hemşire eş durumu ataması

soru çok açıklayıcı değil şu an doğu görevindeyiz diyorsun şu an evli değilsiniz heralde sen farklı bir ile tayin olacaksın sonra evlenip polis eşinin yanına mı aldıracaksın ne dediğin anlaşılmıyor:)

soru çok açıklayıcı değil şu an doğu görevindeyiz diyorsun şu an evli değilsiniz heralde sen farklı bir ile tayin olacaksın sonra evlenip polis eşinin yanına mı aldıracaksın ne dediğin anlaşılmıyor:)