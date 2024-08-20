Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Ağustos 2024 22:30
sözleşmeli asb periyodik muayene
kkk da 17 yıllık sözleşmeli asb ım periyodik muayene de kardiyoloji de sıkın yaşadım malulen emeklilik olur mu yoksa sözleşme Fesih mi araştırma yaptım ama net bir sonuca ulaşamadim

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