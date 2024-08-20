sözleşmeli asb periyodik muayene

kkk da 17 yıllık sözleşmeli asb ım periyodik muayene de kardiyoloji de sıkın yaşadım malulen emeklilik olur mu yoksa sözleşme Fesih mi araştırma yaptım ama net bir sonuca ulaşamadim

kkk da 17 yıllık sözleşmeli asb ım periyodik muayene de kardiyoloji de sıkın yaşadım malulen emeklilik olur mu yoksa sözleşme Fesih mi araştırma yaptım ama net bir sonuca ulaşamadim