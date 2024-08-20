KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Ağustos 2024 22:49
Kpss 2024 Lisans 92 puan

Arkadaşlar hepinize merhaba Gy49D 8Y gk 49D 6Y bu netlere 92 puan gelir mi?(Deneyimli değilim bölüm Elektrik elektronik mühendisliği) Hepinize şimdiden teşekkür ederim

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Sonuçlar açıklanmadan son kez bir değerlendirelim.Erken Açıklancak Gibi KPSS 2024 Net-Puan-Sıralama Tahminleri2024 KPSS Makine Mühendisleri2026 KPSS İtiraz edilen bazı sorular hakkında sunulan bilimsel görüşlerKPSS A kadro uzm yard vs. KPSS B kadro uzm yardZaman geçmiyor.Hani bugün açıklanacaktı?49-50 nete kaç puan gelir?

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