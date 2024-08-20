pbs de belirtilen tahmini emekli maaşı 2008 sonrası memur olanlar için soruyorum 5510 sayılı kanuna göre mi hesaplanıyor yoksa eski kanun olan 5434 göre mi hesaplanıyor bilgisi olan var mı

pbs de belirtilen tahmini emekli maaşı 2008 sonrası memur olanlar için soruyorum 5510 sayılı kanuna göre mi hesaplanıyor yoksa eski kanun olan 5434 göre mi hesaplanıyor bilgisi olan var mı