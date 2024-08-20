Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ağustos 2024 22:53
Pbs emekli maaş miktarı 5510 s.k göre mi hesaplanıyor?

pbs de belirtilen tahmini emekli maaşı 2008 sonrası memur olanlar için soruyorum 5510 sayılı kanuna göre mi hesaplanıyor yoksa eski kanun olan 5434 göre mi hesaplanıyor bilgisi olan var mı


orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
20 Ağustos 2024 23:29

5510 a göre emekli maaşı hesaplayan bir babayiğit daha çıkmadı sadece sgk hesaplıyor.

Pbs 5434 e göre hesaplamakta.

Ortalama olarak pbs de görünenin 2/3 ü dür diyebiliriz.


85200258
Genel Müdür
21 Ağustos 2024 08:48
arkadaşlar ek gösterge 3600 vs. peşinde. kardeşim ek göstergenin senin emekli maaşına etkisi yok. hatta senle aynı işi aynı süre yapan kişi ile aranda ki farkı açıyor. yani emekli olunca sen o adamdan daha fakir olacaksın neyime istiyorsun ek gösterge filan anlamak mümkün değil.

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
21 Ağustos 2024 09:33
bu mesekte 40 yıl çalışıp 22-23 bin alacağıma 20 yıl çalışıp 18-19 bin alırım keyfime bakarım:)
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