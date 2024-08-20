Pbs emekli maaş miktarı 5510 s.k göre mi hesaplanıyor?

arkadaşlar ek gösterge 3600 vs. peşinde. kardeşim ek göstergenin senin emekli maaşına etkisi yok. hatta senle aynı işi aynı süre yapan kişi ile aranda ki farkı açıyor. yani emekli olunca sen o adamdan daha fakir olacaksın neyime istiyorsun ek gösterge filan anlamak mümkün değil.

arkadaşlar ek gösterge 3600 vs. peşinde. kardeşim ek göstergenin senin emekli maaşına etkisi yok. hatta senle aynı işi aynı süre yapan kişi ile aranda ki farkı açıyor. yani emekli olunca sen o adamdan daha fakir olacaksın neyime istiyorsun ek gösterge filan anlamak mümkün değil.