Memur 08:00 17:00 çalışma saatleri dışında çalışmak zorunda mı?

Merhaba sevgili memur arkadaşlar yeni görev yeri il dışı tayin ile akşam sanat bilim merkezine atamam yapılmış. Evden minibüs saatim uymuyor.1ncisi 2ncisi akşam 20:00de kurs bitiyor vs hafta sonu cumartesi saat 14.00'e kadar kurs veriliyormuş. Engelli evladımdan dolayı istesemde kalamam kimsem yok ben normal mesai saatimde gelip gitsem bana zorla kalacaksın diyemezler. Her halde dersi kursu ben vermiyorum. Ücret vs istemiyorum akşam dönüşte eve giderken araba yok.

