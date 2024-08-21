Kamuda Makine mühendisi için dil şartı olmayan en iyi kurum hangisi? (KGM-DSİ)

Dostlar merhabalar. Makine Mühendisiyim ve araştırmalarım sonucu KGM ve DSİ kurumları fazlaca ilgimi çekiyor. Açıkçası dil konusunda zayıfım bu sebeple 2 kurum özelinde bakıyorum atanma işine. DHMİ gibi kurumlar dil puanı da istiyor diye biliyorum yanlışım varsa düzeltin lütfen. . TCDD'nin bazı iş alım ilanlarında İSG uzmanlık sertifikası istendiğini gördüm ve bu sertifikaya da sahip değilim. Bu sebeple;

1- KGM ve DSİ kurumları arasında bir makine mühendisinin tercihi sizce hangisi olmalıdır?

2-Bu iki kurumun birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajları nelerdir?

3- Geçmiş yıllar ÖSYM tercih kılavuzlarını inceledim fakat bu iki kurumun ilanına rastlamadım, alımları kendi sayfalarından ilan etmisler. Bu şekilde merkezî atama oluyor mu yoksa mülakata tabi tutulacak mıyız?

Şimdilik aklıma gelen sorular bunlar, etrafımda bu kurumlarda çalışan birisi olmadığı için sağdan soldan duyma bilgiler karmaşa yaratıyor. Bu kurumlara ek olarak önerebileceginiz kurum varsa onları da araştırabilirim. Bilenler yardımcı olursa çok sevinirim şimdiden teşekkürler.