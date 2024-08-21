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Editörler : supporters.


21 Ağustos 2024 02:23
Düz memur maaşıyla gecinebilir mi??

Diyelim ki bekar birisisiniz ve kira ödemiyorsunuz. Sizce büyük bir şehirde rahat bir şekilde geçinebilir misiniz??

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