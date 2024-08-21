KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Ağustos 2024 05:04
Tip 1 Diyabet Memur olmaya engel midir?

Merhabalar tip 1 diyabet hastasıyım memur olmaya engel midir sınava çok az kaldı ve heyet raporu alamazsın diye yazılar gördüm bilgisi olan var mı ?

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