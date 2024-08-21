Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Ağustos 2024 08:24
İkinci mazeret tayini verilecek mi?

Tayin


kahya05
Memur
21 Ağustos 2024 08:28

meçhul


isyu
Aday Memur
21 Ağustos 2024 14:10

Vakıt yok Yer yok


Aşıkoğlu52
Şef
21 Ağustos 2024 14:35

Şu anda tayini çıkıp iptal isteyenler olacaktır. Farklı ilde koordinasyon yapılabilecekler olacaktır. Şahsi düşüncem bunlar yapıldıktan sonra mazeret ataması olmayanlarla ilgili bir duyuru yapılacaktır. Ama il emri olmayacağı konusunda çok eminim.


ahmetbulut47
Genel Müdür
21 Ağustos 2024 14:46
2.mazeret tayini okullar açılmadan gelmeli ve yeterli norm açılmalı

RafaNadal
Memur
21 Ağustos 2024 16:53

2. İl dışı ve il içinde her yer doldu. 2.hak verilse bile boş yer yok. 2 yıldır mazeret tayinine yer açılmıyor bakanın amacı eşleri Doğu'da birleştirmek. 12.kez tayin verse açılacak yer yok.

ahmetbulut47, 7 saat önce
2.mazeret tayini okullar açılmadan gelmeli ve yeterli norm açılmalı
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