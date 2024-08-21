Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ağustos 2024 08:41
Çok rapor almak ne gibi sıkıntı yaratır?
Akibeti ne olur

Muzaffer145314
Aday Memur
21 Ağustos 2024 08:55

Tek hekim raporuyla aldığın raporlar toplamı 45 günü geçerse kurum idari soruşturma başlatabilir. Heyet raporuysa bir sorun olmaz.


kimlikalalım
Aday Memur
21 Ağustos 2024 08:56

opsiyonel olarak çarpılırsın


mratanamayan
Aday Memur
21 Ağustos 2024 09:11

çalışma arkadaşların arkandan baya bir temennide bulunur


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
21 Ağustos 2024 09:22
sayende bir kişi eksik çalışırlar adamlar yıllık iznine çıkmakta bile zorluk yaşayabilirler

yaman32
Aday Memur
21 Ağustos 2024 09:30

Haksız yani hasta olmadan rapor alıyorsan;

- inançlıysan haram, kul hakkı, 85 milyonun hakkı olan parayı çalışmadan alacaksın, ve daha kötüsü bu 85 milyon insanla helalleşmeden ebediyete gidersen işin de çok zor.

- arkadaşların senin yapacağın işi kendi aralarında paylaşacaklar, yani aynı paraya daha çok iş yapacaklar,

- senelik izne çıkacak arkadaş belki personel sıkıntısından dolayı çıkamayacak

- amirlerin ve arkadaşların arasında dışlanma durumun oldukça fazla.


hknpntr
Aday Memur
21 Ağustos 2024 09:41
Benim söylediğim hiç bir sebep yokken ilçe dışı tayin veya grupta sıkıntılı kişiyle çalışıp uzun süre katlanamamak, mobbing vs durumları konuları için geçerli
yaman32, 18 dk. önce

Haksız yani hasta olmadan rapor alıyorsan;

- inançlıysan haram, kul hakkı, 85 milyonun hakkı olan parayı çalışmadan alacaksın, ve daha kötüsü bu 85 milyon insanla helalleşmeden ebediyete gidersen işin de çok zor.

- arkadaşların senin yapacağın işi kendi aralarında paylaşacaklar, yani aynı paraya daha çok iş yapacaklar,

- senelik izne çıkacak arkadaş belki personel sıkıntısından dolayı çıkamayacak

- amirlerin ve arkadaşların arasında dışlanma durumun oldukça fazla.

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