Çok sağlık raporu almak ne gibi sıkıntı yaratır?

Haksız yani hasta olmadan rapor alıyorsan;

- inançlıysan haram, kul hakkı, 85 milyonun hakkı olan parayı çalışmadan alacaksın, ve daha kötüsü bu 85 milyon insanla helalleşmeden ebediyete gidersen işin de çok zor.

- arkadaşların senin yapacağın işi kendi aralarında paylaşacaklar, yani aynı paraya daha çok iş yapacaklar,

- senelik izne çıkacak arkadaş belki personel sıkıntısından dolayı çıkamayacak

- amirlerin ve arkadaşların arasında dışlanma durumun oldukça fazla.