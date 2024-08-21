Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ağustos 2024 08:41
Çok sağlık raporu almak ne gibi sıkıntı yaratır?

Akibeti ne olur


Muzaffer145314
Aday Memur
21 Ağustos 2024 08:55

Tek hekim raporuyla aldığın raporlar toplamı 45 günü geçerse kurum idari soruşturma başlatabilir. Heyet raporuysa bir sorun olmaz.


kimlikalalım
Aday Memur
21 Ağustos 2024 08:56

opsiyonel olarak çarpılırsın


mratanamayan
Aday Memur
21 Ağustos 2024 09:11

çalışma arkadaşların arkandan baya bir temennide bulunur


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
21 Ağustos 2024 09:22
sayende bir kişi eksik çalışırlar adamlar yıllık iznine çıkmakta bile zorluk yaşayabilirler

yaman32
Aday Memur
21 Ağustos 2024 09:30

Haksız yani hasta olmadan rapor alıyorsan;

- inançlıysan haram, kul hakkı, 85 milyonun hakkı olan parayı çalışmadan alacaksın, ve daha kötüsü bu 85 milyon insanla helalleşmeden ebediyete gidersen işin de çok zor.

- arkadaşların senin yapacağın işi kendi aralarında paylaşacaklar, yani aynı paraya daha çok iş yapacaklar,

- senelik izne çıkacak arkadaş belki personel sıkıntısından dolayı çıkamayacak

- amirlerin ve arkadaşların arasında dışlanma durumun oldukça fazla.


hknpntr
Aday Memur
21 Ağustos 2024 09:41
Benim söylediğim hiç bir sebep yokken ilçe dışı tayin veya grupta sıkıntılı kişiyle çalışıp uzun süre katlanamamak, mobbing vs durumları konuları için geçerli
yaman32, 2 saat önce

Haksız yani hasta olmadan rapor alıyorsan;

- inançlıysan haram, kul hakkı, 85 milyonun hakkı olan parayı çalışmadan alacaksın, ve daha kötüsü bu 85 milyon insanla helalleşmeden ebediyete gidersen işin de çok zor.

- arkadaşların senin yapacağın işi kendi aralarında paylaşacaklar, yani aynı paraya daha çok iş yapacaklar,

- senelik izne çıkacak arkadaş belki personel sıkıntısından dolayı çıkamayacak

- amirlerin ve arkadaşların arasında dışlanma durumun oldukça fazla.


yaman32
Aday Memur
21 Ağustos 2024 09:53

bu yazdıklarım onun için de geçerli. Yani sonuçta hasta olmadan hastalık raporu almayı kapsıyor yazdıklarım kardeşim.

hknpntr, 2 saat önce
Benim söylediğim hiç bir sebep yokken ilçe dışı tayin veya grupta sıkıntılı kişiyle çalışıp uzun süre katlanamamak, mobbing vs durumları konuları için geçerli
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıJandarma ve Polis maaşları eşitlensinEbys görev yazıları tebliğ sayılır mı?Derece ve kademe ilerlemesi haksızlığıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıKendime kötülük mü yapıyorum?2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiZorunlu Polsan zorbalığıBes fonu hakkında

Sözlük

şu anda dinlenen şarkı 3 yine sinir oldum bak 1 araba sürmesini bilmeyen adam 2 sokağa çıkma yasağı 2 çay içerek yazan yazar 8 Felaket tellalı 3 denize dalmayınca 4 bahar dizisi 2 cebimdeki yabancı 10 muallim 2

Son Haberler

Meteoroloji 11 ili saat vererek uyardıTROY logolu kartlara talep artıyorEmlakta 'doğrulanmış ilan' uygulamasıyla ilgili detaylar belli olduMEB'den bazı özel okullara 'Türkçe' isim uyarısıTrafiğe temmuzda 276 bin 615 taşıtın kaydı yapıldı

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?