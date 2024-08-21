Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
21 Ağustos 2024 09:07
2025 ocak iller arası tayin hakkında.

4 yılı temmuzda dolduran bir tdsyim hizmet puanım ocakta 4700 civarı olacak sizce ocak ayında tdsden samsunun gelme ihtimali varmıdır? pm please :)

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