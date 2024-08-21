Kayseri emniyet müdürü Atanur Aydın

Edirne il emniyet müdürü sayın Onur Karaburun benimde meslek hayatımda gördüğüm en kaliteli müdür kendisini kom.yrd emniyet amirliğine kadar beraber çalıştık insana değerli olduğunu hissettiriyor personelin sıkıntısı ile birebir ilgileniyor haram yemez, çalışkan insanı onurlandirir.cocugum hasta desen hastane dahil ilgilenir git çocuğun iyilestiginde gel der,birinde arkadaşın biri yeni baba olmuş ozel hastane de kuvezde yoğun bakımda kalmış çocuğu bı hesap ozaman maasimiz 600 bin 50 milyon kızdı niye haber vermedin diye halletti arkadas intihar etmeyi bile düşünüyor du,böyle 50 müdür olsa teşkilatta hiçbir sorunumuz kalmaz

Edirne il emniyet müdürü sayın Onur Karaburun benimde meslek hayatımda gördüğüm en kaliteli müdür kendisini kom.yrd emniyet amirliğine kadar beraber çalıştık insana değerli olduğunu hissettiriyor personelin sıkıntısı ile birebir ilgileniyor haram yemez, çalışkan insanı onurlandirir.cocugum hasta desen hastane dahil ilgilenir git çocuğun iyilestiginde gel der,birinde arkadaşın biri yeni baba olmuş ozel hastane de kuvezde yoğun bakımda kalmış çocuğu bı hesap ozaman maasimiz 600 bin 50 milyon kızdı niye haber vermedin diye halletti arkadas intihar etmeyi bile düşünüyor du,böyle 50 müdür olsa teşkilatta hiçbir sorunumuz kalmaz