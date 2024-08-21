Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ağustos 2024 09:44
Kayseri emniyet müdürü Atanur Aydın

Evet arkadaşlarım, sayın meslektaşlarım; konu Kayseri Emniyet Müdürü Syn. Atanur AYDIN. Çeyrek asırdan hayli fazla meslek hayatım oldu. Güzel memleketimizin 8 ayrı şehrinde çalışma fırsatı buldum. Çalıştığım süreler içinde belki 15/20 emniyet müdürü gördüm. Aslında gördüm demek doğru olmaz, birlikte çalıştık diyelim. Çünkü hiç birinin yüzünü görmek nasip olmadı, konuşmak zaten hiç nasip olmadı desem yalan olmaz. Sadece törenler vb gibi etkinliklerde uzaktan, simasını seçemeyecek mesafeden görmüşlüğüm olmuştur. Takii Sayın Atanur AYDIN ile aynı ilde çalışma şerefine ulaşana kadar. Kendisinin babacanlığı, memur ve diğer rütbelilere bakış açısı, gerçekten kendimi uzun zamandan bu yana hiç hissetmediğim kadar iyi hissettirdi. Artık biliyorum ki aşamayacağım bir mesleki sorunum olduğunda çalacak kapımın olduğunu. Sayın müdürün Allah yardımcısı olsun, rabbim yavrularının mürüvvetini göstersin. Anadolu da bir tabir var ya hani; İNSAN EVLADI. Tamda bu tabire uyuyor kendisi. Bahtın, yolun açık olsun sayın müdürüm.


emir mehmet
Şef
21 Ağustos 2024 09:58
Edirne il emniyet müdürü sayın Onur Karaburun benimde meslek hayatımda gördüğüm en kaliteli müdür kendisini kom.yrd emniyet amirliğine kadar beraber çalıştık insana değerli olduğunu hissettiriyor personelin sıkıntısı ile birebir ilgileniyor haram yemez, çalışkan insanı onurlandirir.cocugum hasta desen hastane dahil ilgilenir git çocuğun iyilestiginde gel der,birinde arkadaşın biri yeni baba olmuş ozel hastane de kuvezde yoğun bakımda kalmış çocuğu bı hesap ozaman maasimiz 600 bin 50 milyon kızdı niye haber vermedin diye halletti arkadas intihar etmeyi bile düşünüyor du,böyle 50 müdür olsa teşkilatta hiçbir sorunumuz kalmaz

yaman32
Aday Memur
21 Ağustos 2024 10:06

ne mutlu onunla çalışma şerefine ulaşanlara.

emir mehmet, 2 saat önce
Edirne il emniyet müdürü sayın Onur Karaburun benimde meslek hayatımda gördüğüm en kaliteli müdür kendisini kom.yrd emniyet amirliğine kadar beraber çalıştık insana değerli olduğunu hissettiriyor personelin sıkıntısı ile birebir ilgileniyor haram yemez, çalışkan insanı onurlandirir.cocugum hasta desen hastane dahil ilgilenir git çocuğun iyilestiginde gel der,birinde arkadaşın biri yeni baba olmuş ozel hastane de kuvezde yoğun bakımda kalmış çocuğu bı hesap ozaman maasimiz 600 bin 50 milyon kızdı niye haber vermedin diye halletti arkadas intihar etmeyi bile düşünüyor du,böyle 50 müdür olsa teşkilatta hiçbir sorunumuz kalmaz

solder312131
Şef
21 Ağustos 2024 10:38
Hatay emniyet müdürümüz de tam bir insan evladı derler ya öyle. Allah'ım razı olsun kadir müdürden.
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